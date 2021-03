Le Standard n’a jamais tremblé face à Charleroi (2-0). Mais l’exigence impose d’élever le niveau de jeu.





"On fait notre travail, on prend des points. Nous devons absolument conserver notre deuxième place (NdR : mathématiquement, c’est acquis) en gardant le plus possible le contact avec Anderlecht avant les playoffs”, réagissait le coach Hamide Lamara à l’évocation de la victoire logique de son équipe face à Charleroi samedi.

Un succès tout de même frileux dans les chiffres face à la lanterne rouge de Super League, dans la lignée des deux précédents validés par un but d’écart. “Ce n’était pas bon, mais si on avait affiché ne fût-ce que 50 % de réussite sur le plan offensif, le score grimpait à 4 ou 5-0 », résumait sans tourner autour du pot le coach liégeois.