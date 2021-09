Annulée l'an dernier pour cause de crise sanitaire, la 35e édition des 4 Cimes semblait prendre la même voie cette année. Le Covid et ses restrictions, mais aussi une certaine lassitude des organisateurs, pour la plupart sur la brèche depuis la première édition de 1986. L'annonce d'une deuxième annulation de suite était même apparue sur les réseaux sociaux.Heureusement, un groupe d'amoureux de la course, pour la plupart affiliés au club de Herve Athlétisme, ont retroussé leurs manches et ont accepté de relever le défi., nous explique Julien Dethier, promu responsable de la communication dans le nouvel organigramme.La date retenue est "traditionnelle": le dimanche 14 novembre. Quant aux parcours, ils seront à l'identique par rapport au passé, que ce soit sur les 4 Cimes (33 km) ou sur les 2 Cimes (16 km).Et l'esprit?, insiste Julien Dethier.On notera que les inscriptions seront ouvertes dès ce lundi.Rendez-vous sur http://www.lesquatrecimes.be/