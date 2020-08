"C’est clair qu’avec la possibilité d’accepter seulement 100 personnes, on aurait dû tricher. L’assouplissement est vraiment le bienvenu. Question autorisation, tout est en ordre, j’avais envoyé en temps et en heure la demande à la BPA (Bureau de la Police Administrative) et j’ai reçu un accusé de réception sans restriction."



William Waseige (en bas à gauche à côté de Nico Dewalque sur la photo) attend donc tous les collectionneurs en manque ce samedi 5 septembre dès 9h au Hall Omnisports de Bressoux. "Comme chaque année, vous trouverez des objets divers, allant des images à collectionner aux vareuses en passant par les photos…" Mais, contrairement aux autres années, des mesures sanitaires seront d’application. "Les stands seront séparés de deux mètres, le masque sera obligatoire et chaque exposant devra être en possession d’une bouteille de gel hydroalcoolique."

Léon Semmeling et Nico Dewalque ont déjà confirmé leur présence, Cvijan Milosevic, Luc Ernès et Frédéric Waseige devraient être de la partie. "Rayon vendeurs, alors qu’une centaine de tables a déjà été réservée, deux étrangers (un Français et un Hollandais) ont confirmé leur présence."

Si vous désirez encore réserver des tables, signalez-le par mail à Si vous désirez encore réserver des tables, signalez-le par mail à boursedeliege@gmail.com

Pour tous les collectionneurs, l’élargissement à 200 personnes, en intérieur, des événements a été accueilli comme un soulagement. Dans le chef de William Waseige, l’organisateur de la Bourse de Liège, plus encore.