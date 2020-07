Sport de contact par exellence, la boxe est l’une des disciplines qui ont payé le plus lourd tribut à la crise du coronavirus. Et quand, comme Djemilla Gontaruk, on vit à fond pour son sport, on se ronge les gants.

"Heureusement qu’il y avait le travail", dit la plus Liégeoise des Carolos. "Comme je travaille en maison de repos, je n’ai pas eu le temps de me morfondre. Et comme je n’ai pas pour habitude de sortir, je n’ai pas perdu le moral."

Aux grands maux, les grands moyens : Djemilla n’a pas hésité à transformer son salon en… salle de fitness.