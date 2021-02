La cagnotte lancée par les supporters du RFCL face à Anderlecht a permis de récolter 4300 euros Liège Matthias Sintzen Les fans ont à nouveau montré tout leur soutien. © MaMick Photography

Avant le match contre Anderlecht, les supporters du Matricule 4 ont montré leur soutien inconditionnel au groupe et au club au travers de diverses actions. L'une d'entre elles était le lancement d'une cagnotte, où chacun était libre de verser la somme qu'il désirait. Le montant récolté ce jeudi s'élevait à un total de 4300 euros! Une belle somme dont l'utilisation n'est pas encore tout à fait déterminée. "Nous en discutons avec la direction du club", dit Dominique Vaes, l'un des supporters à la base de l'action.



L'ancien speaker avait le sourire au moment de consulter le compte en banque. "C'est un geste purement symbolique mais c'est énorme. La plus grosse satisfaction est de voir que Liège est toujours bien là et que le soutien est grand."



Certains se sont montrés particulièrement généreux. "Des personnes ont mis plus que 10 euros. Il y en a même une qui a mis 200 euros. Les communications étaient parfois assez drôles: certains disaient qu'ils donnaient leur budget pour le match, d'autres un ticket d'entrée, plus deux bières..."