Les deux gardiens se livrent une concurrence avec le sourire et avec l’envie d’être positif.

Dans le milieu du ballon rond, certains se rencontrent à plusieurs reprises au cours d’une carrière. Et, parfois, avec des statuts et des positions différentes. Ainsi, le duo Juliann Fillieux (28 ans) et Robin Struzik (21 ans) a déjà été coéquipier à Seraing, prof-élève chez les Métallos et aujourd’hui collègues concurrents à Stockay.

Parlez-nous de vos relations lorsque vous étiez à Seraing tous les deux en 2014/2015 ?

Robin Struzik

“Juliann était le deuxième gardien de l’équipe derrière Mfa et moi, qui évoluais avec les U16, je venais m’entraîner avec l’équipe première. Puis, à côté, Juliann s’occupait des gardiens de l’école de jeunes. Tous les lundis, il m’entraînait. Juliann a un grand cœur et il était fidèle à lui-même : il donnait tout afin d’aider les jeunes gardiens, avec l’envie de les amener au plus haut niveau. Jamais, malgré son statut et sa plus grande expérience, il n’a fait preuve de supériorité.”

Juliann Fillieux

“Robin a toujours été un gardien attentif, à l’écoute. Travailleur, il avait cette envie de progresser en lui. Il était respectueux et est toujours resté à sa place.”