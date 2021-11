En 2020 devait avoir lieu la septième édition de la Corrida de Visé. L'événement avait été reporté à cause du Covid. Cette année, rebelote. Il devait se dérouler le 17 décembre mais ce ne sera pas le cas.

"À la suite de l’arrêté ministériel de ce samedi et après concertation avec les autorités communales la Corrida du 17 décembre dans les rues et salles de Visé n’aura pas lieu. Ce n’est pas une décision facile mais dans l’intérêt des participants et des organisateurs nous avons préféré remettre à 2022 cette organisation qui avait déjà plusieurs centaines d’inscrits", ont communiqué les organisateurs ce mardi.



Il faudra donc à nouveau attendre pour que la course ait lieu en Basse-Meuse.