Pour la première fois cette année, le RFC Liège a été jusqu’au bout des démarches dans la demande de licence pour la D1B. L’ambition de retrouver le monde pro est claire avec une équipe taillée pour jouer la montée avec la venue des expérimentés Benjamin Lambot et Jérémy Perbet. Un vécu également présent chez les dirigeants, Jean-François De Sart et Gaëtan Englebert entourant Jean-Paul Lacomble.

Au niveau des infrastructures, le stade de Rocourt est provisoire et le club assure que la piste d’un stade définitif n’est pas abandonnée, même si les supporters y croient de moins en moins. Mais la direction veut y aller étape par étape et les nouveaux critères pour la licence professionnelle le permettent. Pour répondre à ces critères, quatre tribunes (trois tubulaires et une sous forme de marches) ont déjà été ajoutées à la structure existante (une tribune assise et une debout). L’éclairage devra être revu pour juin puisque l’actuel n’est pas assez puissant.

Financièrement, le club est sain et semble avoir les moyens pour monter. Il reste à savoir combien de temps il pourra tenir sans appui d’investisseurs étrangers. Reste que l’histoire a appris pas mal de choses à Liège et que tous espèrent que le club a retenu les leçons du passé. Grandir, oui. Trop vite, non.