Dender, Dessel, Acren-Lessines et Wanze Bas-Oha rongeaient leur frein. Ces quatre-là formaient le dernier carré d’équipes de nationale à attendre leur entrée en lice dans leur championnat respectif. C’est chose faite pour les Hennuyers et les p’tits Bleus, avec un peu moins de réussite dans le chef du promu wanzois, tombé sur plus fort, après avoir mené la vie dure à Richelle en première période.

“Nous avons enfin débuté notre championnat. Le club est (...)