L'ambiance s'annonce électrique !

Depuis quelques jours, le duel entre le RWDM et le RFC Liège est déjà lancé. Ces deux clubs historiques aux supporters uniques qui ont écrit quelques chapitres de l'histoire de notre football ne s'entendent pas toujours bien. Et ce match sera encore plus particulier que d'habitude puisqu'il s'agit du premier retour de Drazen Brncic au stade Edmond Machtens depuis son licenciement.



Mais la direction du RFC Liège lance un appel au calme et souhaite que tout se passe dans une ambiance bon enfant avant, pendant et après la rencontre. "Nous voulons des supporters qui affichent une attitude exemplaire. Ce qui s'est passé lors des derniers déplacements là-bas, c'est du passé. Il faut soutenir l'équipe et pas la déforcer. Le match doit se dérouler dans une ambiance fair-play qui correspond aux valeurs défendues par notre club", dit le Directeur Général, Pierre-Laurent Fassin.



La commune de Molenbeek a d'ailleurs pris les dispositions nécessaires pour éviter tout débordement. Un large périmètre de sécurité sera installé.