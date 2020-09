Jean-Claude Debaty et son épouse suivent leur fils depuis 27 ans. Ils ont raté… 2 matchs !





La relation parents-enfant n’est pas toujours évidente mais les géniteurs de Kevin Debaty, l’actuel gardien du RFCL, éprouvent un amour fou pour leur fils. Kevin a aujourd’hui 31 ans et depuis 27 ans, il foule les pelouses des terrains de Belgique, avec même un passage en France. En autant d’années, Jean-Claude et son épouse ont manqué… deux matchs de leur fils. Le deuxième, c’était ce dimanche à Rupel Boom, où les supporters liégeois n’étaient pas admis.“Malheureusement, cela risque de se répéter cette saison. Il faut savoir que j’ai toujours choisi mes boulots en fonction des horaires d’entraînements et de matchs de mon fils. J’ai toujours cru en lui”, explique Jean-Claude, aujourd’hui à la retraite.

Mais que fait-on un dimanche sans football ? “Je stressais que le match ne soit pas diffusé en direct. Alors, le matin, nous sommes allés à Banneux. En rentrant, j’ai fait les 100 pas en attendant le début du match. Mon épouse et moi avions chacun notre smartphone, et un ordinateur sur les genoux. Il fallait être sûr que l’on puisse voir notre gamin. Quand il y a match, nous ne parvenons pas à manger tellement nous stressons.” (...)