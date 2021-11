Samedi, la petite salle de Comblain était pleine comme un œuf pour accueillir ce match d’exception avec la venue des champions de Belgique ostendais dans le cadre de cette rencontre de Coupe nationale à élimination directe. Un duel que le club avait préparé au mieux depuis plusieurs semaines et ayant débuté de manière magistrale. En effet, pour accueillir les Ostendais dans le village, les supporters locaux avaient allumé des fumigènes pour créer une ambiance unique.

Une heure avant la rencontre, les gradins étaient déjà remplis, l’ambiance de feu et la température de plus en plus intense, ce qui aura des conséquences par la suite. (...)