Des playoffs et puis tout sera fini. Le début de la fin commence ce samedi avec un déplacement à Gand. Hamide Lamara vit ses derniers instants à la tête de l’équipe féminine du Standard, après cinq ans de bons et loyaux services. Il gardera le titre, la Coupe et ses passages en Coupe d’Europe comme souvenirs. À la fois coach et restaurateur, il revient sur ce passage à l’Académie, le football belge et son avenir.

Le Standard Fémina a grandi, qu’avez-vous apporté en 5 ans ?

"Sans aucun doute, la culture de la gagne. Le club avait perdu 17 filles en deux ans, je pense. Il a fallu tout reconstruire de la base pour tenter de concurrencer Anderlecht, en apportant de la rigueur. J’ai aussi beaucoup développé le football à 3 derrière. On était les seuls à le pratiquer il y a deux ans. Maintenant, presque tout le monde joue comme ça. De quoi permettre une animation offensive et défensive. On ne se contente plus d’un schéma tactique."

Le club a-t-il maintenant atteint sa limite de croissance ?

"Non, au contraire. Les plus belles années arrivent. Chaque année, il y a du progrès au niveau du matériel et de la structure. Mais je pense avoir fait le tour avec les possibilités que j’avais."

Vous avez fait le tour de la question au Standard Femina ou au niveau du foot féminin belge également ?

(...)