Le bras de fer entre les organisateurs de la Flèche Ardennaise et la Fédération belge se poursuit. Les organisateurs de la course prévue normalement ce dimanche 9 mai à Stavelot estiment avoir reçu les autorisations nécessaires du gouverneur et du ministère des sports pour leur course de catégorie 2, mais elle n’a pas reçu l’autorisation de la Fédération nationale de cyclisme. "Nous avons eu l’accord pour organiser notre épreuve comme course pro", indique Maurice Pirard, du comité d’organisation, qui s’appuie sur le fait d’avoir des équipes de formation liées aux armadas World Tour.

Mais la Fédération rappelle que ces épreuves de catégorie 2 ne sont pour l’instant pas autorisées en Belgique. "La course ne sera pas couverte par la police d’assurance de la licence d’organisation et des coureurs", indique Belgian Cycling. Les autres courses du même statut ont en effet été annulées.