Randy Giargiana était digne d’un Axel Witsel sur le terrain. Peut-être pas au niveau des qualités footballistiques mais bien de l’apparence capillaire. Comme c’est le cas actuellement avec le Diable rouge, on reconnaissait Randy Giargiana sur le terrain depuis le dernier rang de la tribune. "J’avais des cheveux pour 50 personnes ", rigole le défenseur.

Cet été a été mouvementé pour l’ancien joueur du RFC Liège. En plus de laisser la vareuse rouge et bleu pour celle de Wiltz, en D1 luxembourgeoise, il a perdu tous les cheveux et poils de son corps, sans exception. "Ça a commencé le 8 juillet. En une semaine, je (...)