Cela fait des années qu’Allison Zava fait du vélo. Pour le plaisir. Mais la compagne de Jérôme Gilbert va se lancer à l’assaut d’une grande première, ce samedi. En effet, elle figure dans la liste des engagées du Trophée des Grimpeuses. Une nouvelle course pour dames élites, classée en catégorie 2 à l’Union cycliste internationale.



La Liégeoise va donc pédaler à Vresse-sur-Semois dans le même peloton que plusieurs pointures du cyclisme féminin. Comme les Néerlandaises Ceylin Del Carmen Alvarado ou Annemarie Worst, les championnes du monde et d’Europe de cyclocross. Mais aussi l’Australienne Chloé Hosking, qui fait partie du top 10 des meilleures cyclistes mondiales sur la route. Ou d’autres membres d’équipes World Tour, comme les Trek-Segafredo ou Canyon-SRAM.

"Je n’avais pas prévu de disputer ce type d’épreuve", commente Allison Zava. "Mais Ludivine Henrion (NdlR : l’ancienne double championne de Belgique, aujourd’hui très active pour le développement du cyclisme féminin en Wallonie) m’a contactée pour voir si je voulais intégrer une sélection wallonne pour cette épreuve. J’ai accepté."

Allison a plusieurs références dans le monde du vélo. L’an passé, elle s’était classée quatrième du championnat du monde Gran Fondo, en Pologne, alors que son compagnon, Jérôme, avait terminé deuxième sur l’épreuve masculine. "Je viens de la course à pied et cela fait une dizaine d’années que je fais du vélo", explique cette enseignante. "J’ai commencé par le VTT avant de faire aussi de la route. Je pratiquais ce sport avant d’être en couple avec Jérôme. Depuis, on roule 15 000 kilomètres par an. Uniquement pour le plaisir."

Avec de nombreux voyages à la clé. "J’ai déjà roulé en peloton, mais face à ces grands noms du peloton féminin, ce sera sans doute impressionnant", poursuit Allison Zava. "Vu le niveau qu’il y aura samedi, je garde les pieds sur terre. Ma plus grande crainte, ce n’est pas le peloton, c’est d’être lâchée. Mais je vois sur la liste des partantes qu’il y a aussi des plus petites équipes. J’espère pouvoir m’accrocher."