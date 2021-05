Désormais, c’est au tour de Blegny de voir une nouvelle école fleurir dans sa commune avec la JSS Academy, qui prendra ses quartiers au CREF, "le centre névralgique du football dans la Province", lance Filippo Savona, responsable du projet, directeur de l’Académie et lui-même ancien joueur en Nationale. "C’est un projet qui me tenait à cœur et que je voulais mettre sur pied de manière professionnelle. Ce qui nous différencie d’une académie traditionnelle, c’est notre staff d’ex-joueurs pros et de coachs diplômés UEFA A et B (NdlR : Molnar, Segatto, Bola, Jongbloed, Zoundi et bien d’autres) et un staff médical avec médecin sportif, coach mental, kiné, nutritionniste,…"