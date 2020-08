La Jupiler Pro League au Kinepolis de Rocourt: le dernier pied de nez au RFC Liège LiègeHumeur Matthias Sintzen © dr

Le cinéma diffusera les rencontres sur l'ancien site du stade Vélodrome.



Lorsque l'on prononce le nom "Rocourt", les supporters du Matricule 4 les plus aguerris et les nostalgiques ne peuvent s'empêcher de penser directement au Stade Vélodrome. Cette "cathédrale" qui a déjà accueilli des matchs au sommet du championnat de football belge mais aussi des rencontres européennes contre Benfica ou encore la Juventus, pour ne citer qu'eux.



Soit disant plus conforme, le monument a été détruit durant les années 1990, faisant couler des larmes le long des joues de milliers de supporters. Depuis lors, un cinéma (...)