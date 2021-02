Place à la LAB. Trois lettres pour désigner la Liège Académie Basket. Un projet unique qui voit le jour dans la cité Ardente. Il est le résultat d’une association entre VOO Liège Panthers et VOO Liège Basket, sous forme d’ASBL à part entière. Des hommes et des dames qui se regroupent pour permettre aux jeunes joueurs et joueuses d’associer école et basket. "Il s’agit d’un projet que nous avions déjà en tête et que nous avons décidé de mettre sur les rails. Nous voulons faire évoluer les jeunes et en fournir à nos équipes respectives de première division", explique Pierre Cornia, coordinateur du projet et directeur technique. "Il y aura quatre ou cinq entraînements par semaine, plus un ou deux matchs."