Le JetSurf, jeune discipline (surtout chez nous), vient du nom d’une société créée en République tchèque où ce loisir est déjà devenu un sport reconnu. Ce mix entre le jet-ski et le surf a directement plu à Laureen Thellin, une jeune liégeoise de 26 ans seule “professionnelle” qui a participé la saison dernière à ses premiers championnats du monde. Avec, au final, une brillante 9e place.

La Liégeoise de 26 ans verrait bien une manche ‘continentale’ se dérouler en Belgique dès 2021…

Alors que son stage hivernal à Orlando s’est mué en plusieurs séjours dans le sud de l’Espagne (à Denia, près d’Alicante), la jeune fille n’a pas perdu sa motivation. Notamment afin de faire découvrir la discipline à Monsieur Tout-le-Monde, même si le prix des séances peut se montrer rébarbatif. Et le confinement lui a aussi permis d’avancer dans certains projets.

“Au Walibu de Wandre, qui m’avait déjà donné accès l’an dernier, on a pu accentuer nos bonnes relations et, depuis le 1er juillet, j’y dispense des cours. Tout comme s’est développé un projet aux Lacs de l’Eau d’Heure, avec le club du Jet Ski O2R. Là, il y a des bouées et liberté m’a été offerte de m’y entraîner et de donner des cours.”