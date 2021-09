La gagnante a adoré ce trail disputé dans une ambiance formidable et riche en rencontres.

Le Dernier homme debout, 3e édition, a vécu. Deux Liégeois sur le podium masculin (Christophe Winkin et Fabian Magnée, 2e et 3e) qui auront été battus dans l’ultime tour par un vainqueur venant de France. Chez les Dames, la gagnante se nomme Gaëlle Lecoq qui, elle, vient de Malmedy.

Cette course est un ovni dans le monde de la course à pied. Un principe étonnant, passionnant : une boucle de 7 300 mètres pour 285 mD +. Départ toutes les heures. Soit une heure pour faire les 7,3km, se ravitailler, faire ses besoins, se changer…

Si l’heure est dépassée, c’est l’élimination. Cela pendant 24 heures, avec départage des rescapés éventuels basé sur le chrono du dernier tour.

“J’y suis allée avec pas mal d’appréhension car je ne savais pas si cela allait me plaire”, nous explique Gaëlle Lecoq, qui aura finalement bouclé 15 tours (un de plus que ses deux dernières rivales), soit quelque 110 km et 4 200 mD +. “ Au final, j’ai adoré, même si c’est très différent des ultras que j’ai l’habitude de faire. J’ai adoré surtout pour deux choses : avec 15 départs différents, j’ai pu discuter avec beaucoup de coureurs, alors que d’habitude, sur une longue distance, on est plutôt solitaire. Ensuite, l’équipe des organisateurs (réunie autour de David Bertrand, le journaliste RTBF, récent finisher de l’UTMB), a mis une ambiance incroyable à tout moment. Que ce soit aux départs, aux arrivées, sur le parcours…” (...)