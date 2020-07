La nageuse Juliette Dumont en a gros sur le coeur : “Émotionnellement, j’étais à bout” Liège Matthias Sintzen © BELGA

Le confinement semble avoir fait réfléchir nos jeunes sportifs. Après Margaux Bovy au tennis, c’est au tour de Juliette Dumont à la natation de mettre un terme à sa carrière internationale. C’est la FFBN qui l’a annoncé en début de semaine. Pour la nageuse du Perron, il n’est pas question de blessure, loin de là, mais plutôt de saturation. “C’est un sport très exigeant. Lorsque l’on nage, on ne fait rien d’autre et je ne suis plus prête à tout sacrifier pour la natation. Je veux maintenant me concentrer sur mes études”, dit-elle. (...)