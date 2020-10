Quel est le point commun entre Jasper Stuyven, Amaury Capiot, Dries Van Gestel, Alexys Brunel, Thomas Pidcock ou Remco Evenepoel ? Ils sont tous pros. Et ils ont tous gagné la Philippe Gilbert Junior. Une épreuve de référence, très prisée des meilleurs coureurs internationaux de 17 et 18 ans. Attirés en terre liégeoise par l’aura de cette course, avec ce nom qui les fait tous rêver.