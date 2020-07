Les sportifs, amateurs ou professionnels, pourront en profiter plus longtemps que prévu.

Le site sportif sérésien a rouvert ses portes le 6 juillet après de longs mois de fermeture. Pas seulement à cause du coronavirus mais aussi en raison d'importants travaux de rénovation. En principe, ces travaux devaient se poursuivre d'ici deux mois mais la Ville de Seraing a tenu à rendre à nouveau le grand bassin olympique accessible au vu de la période estivale et de la situation de crise vécue durant plusieurs semaines. C'est ce qu'elle a annoncé par le biais d'un communiqué.



Ainsi, les sportifs et autres amateurs de quelques longueurs pourront profiter de la piscine jusqu'en août 2021, moment où les travaux reprendront pour une durée de trois mois.

"Le chantier de rénovation, provisoirement stoppé, avance bien et a déjà permis à la piscine de faire en partie peau neuve. Les travailleurs ont déjà procédé aux changements de vannes complémentaires, réparé les bordures de bassin, consolidé le mur de support des plots, nettoyé la machinerie, remplacé les tuyauteries du chloromètre et des injecteurs de solutions utiles au bon fonctionnement de la piscine, relancé la cogénération, nettoyé les filtres d’eau usagés, remplacé les filtres, nettoyé la pulsion, finalisé la réparation du fond mobile et aménagé l’entrée de la piscine avec un remplacement des plexis des portes et la mise en place d’un bancontact (sans contact) aux caisses.

Et alors que la piscine olympique devait initialement rester ouverte deux mois avant de refermer ses portes pour finaliser la dernière partie des travaux (avec le remplacement du système de ventilation du bassin), les autorités sérésiennes ont décidé de procéder autrement.

La Ville de Seraing, sous l’impulsion de son Bourgmestre, Francis Bekaert, et de l’Echevin des Sports, Philippe Grosjean, a souhaité permettre aux clubs résidents et aux citoyens de pouvoir profiter des lieux pendant une saison complète et de refermer le site en août 2021 pour une période de trois mois avant de le rouvrir définitivement le 1er novembre 2021", indique le communiqué.