Les plus observateurs l’ont déjà remarqué : il n’y a pas de journée de championnat provincial programmée pour le week-end des 25, 26 et 27 février prochains.

Pourquoi ? "Parce qu’il s’agit d’une décision prise par l’Assemblée Générale des clubs il y a deux ou trois ans déjà", répond Didier Petitjean, Senior Manager du Comité provincial liégeois. "Plusieurs clubs germanophones et certains matricules du sud et est de notre province avaient demandé à mettre ce point sur la table. L’idée, c’était de laisser ce week-end libre pour les différents carnavals. Le point a été accepté par l’AG des clubs et donc, à notre niveau, nous ne pouvons pas placer de journée de championnat à ces dates-là."