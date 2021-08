En 2019, la première provinciale liégeoise abandonnait son nom Ferodo One League pour s’appeler API One League. Une aventure de courte durée puisque la saison 2019-2020 a été stoppée dans son élan et l’exercice suivant a à peine eu le temps de commencer que chacun a dû rentrer chez soi.

A présent, ne dites plus "API One League" mais bien One4led League, du nom d’une entreprise d’éclairage led.



"Le comité provincial liégeois est très heureux de signer un nouveau partenariat", indique Didier Petitjean, le manager.



Pour les autres divisions provinciales, aucun nom n’a été trouvé à ce jour. Il en va de même pour la Coupe P3-P4, même si le CP aimerait conclure un partenariat pour cette dernière. Quant à la Coupe P1-P2, elle s’appellera toujours bien "Coupe Jupiler".