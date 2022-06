Chaque année a lieu le meeting international d’athlétisme à Liège. Un important événement qui rassemble de grands athlètes. Pour cette 20e édition, ils pourront évoluer dans des installations entièrement refaites, de la piste aux gradins, en passant par le gazon du centre destiné au rugby. Le Stade de Naimette-Xhovémont a été rebaptisé Province Naimette Arena (afin de "donner une meilleure lisibilité et une identification provinciale au complexe") et inauguré mercredi dernier. On y annonce une piste "habillée d’un revêtement apportant des conditions optimales pour se surpasser et être encore plus performant".

Des pros aux amateurs

Le complexe retravaillé de fond en comble pourra accueillir les champions mais aussi les sportifs en herbe puisque son accès restera libre et entièrement gratuit lorsqu’il n’y a pas d’événement particulier. (...)