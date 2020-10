Après la très lourde défaite face à La Louvière, on attendait évidemment une réaction dans les rangs de Waremme face à une formation de Durbuy en plein doute après deux défaites sévères dans les chiffres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes de Steve Dessart ont apporté la réaction attendue. Dans les chiffres mais aussi dans la manière en réalisant un match appliqué face, il est vrai, à un adversaire indigne de la D2 ACFF (0-4)

"Oui, on attendait une réaction du groupe même si, pour moi, on avait déjà réalisé une bonne première mi-temps face à La Louvière", expliquait le coach Steve Dessart après le match. "On a eu la bonne idée de marquer deux buts dans les premières minutes, ce qui nous a pleinement libérés. La cerise sur le gâteau, c’est la qualité de nos trois autres buts, le premier étant une erreur du gardien. Je suis donc très satisfait de la prestation de mes garçons face à une équipe qui avait joué face à deux grosses équipes de la série. Au final, je suis satisfait que l’on ait pu jouer en semaine. Mes jeunes joueurs ont le volume physique pour enchaîner les rencontres."