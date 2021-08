Tout est bien qui finit bien. Après les multiples rebondissements autour du match de Coupe de Belgique entre Tamines et RFC Liège, la partie s'est bien déroulée tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Le comportement des joueurs et des supporters, peu nombreux mais bruyants, a été exemplaire. Et quand c'est bien, il faut le dire.Cela, le club namurois l'a bien compris et a envoyé dès ce jeudi un message à la direction liégeoise pour remercier, féliciter et souhaiter bonne chance pour la suite.

"Au nom de ma direction et moi-même tenons à vous remercier de votre collaboration lors de la rencontre de Croky Cup. Nous souhaitons d’ores et déjà pleine réussite dans cette coupe mais aussi dans votre championnat.

Mais également apporter des félicitations à vos supporters pour le respect qu’ils ont démontrés pendant toute la rencontre, la bonne humeur et l’enthousiasme qui devraient régner dans tous les stades. Je soulignerais le respect de nos installations : pas un gobelet ou détritus ne jonchait le sol, nous n’avons dû que vider les poubelles (bien remplies) !

Je dis chapeau et vous en remercie."



Liège a remercié la RJS Taminoise pour son accueil, son engagement sur le terrain et son fair-play. "C’était un plaisir de les affronter et nous leur souhaitons tout le meilleur pour leur saison en D3 ACFF."

Dimanche, à l'Olympic, les joueurs devront malheureusement tenter d'arracher la victoire sans leurs supporters, privés de déplacement pour des raisons sanitaires.