En méforme en début de saison, l’ancien Sérésien semble de retour au RFCL.





Le transfert de Midou Mouhli chez les Sang et Marine fait partie des fameux coups liégeois du mercato estival. Sauf que depuis son arrivée, le joueur au profil offensif a plus souvent fait banquette qu’inquiéter les gardiens adverses ou donner de bons ballons à Jérémy Perbet. Pépins physiques et autres éléments n’ont pas aidé.

À présent, il semble de retour, après un bon match à l’Olympic Charleroi et une brillante performance face au Patro Maasmechelen. "Je me sens bien, je pense être enfin en top forme", déclare le joueur.