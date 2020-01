Mikail Demirkazan a survolé le trail de la Zatopek à Visé. Pour cette 2e victoire de l’année, il bat le record de l’épreuve.

Il est arrivé, quasi frais comme une rose, alors que les nombreux coureurs du 6 et du 10 sortaient à peine de la première boucle.

Mikail Demirkazan a mis tout le monde d’accord en s’adjugeant de main de maître le trail de 18km.

"C’est la première fois que je fais ce trail, explique le lauréat du jour. Je cherchais une sortie longue sans trop de relief et ce parcours me convenait plutôt bien. Je n’aime pas trop les bosses, je dois dire… Je suis parti en tête dès le départ et j’ai calmement géré mon avance et mon rythme. La traversée de la rivière était surprenante et je me suis mis un peu dans le rouge dans les derniers talus, à 2 km de l’arrivée. C’est après avoir franchi la ligne d’arrivée qu’on m’a dit que j’avais le nouveau record de l’épreuve (1’10’57)."

Signalons qu’il a laissé son dauphin, Manu Ordonez, à plus de 4 minutes ! Mikail sera sans doute l’homme à battre sur les joggings régionaux. Il s’est imposé à Wanze, au jogging de l’An neuf et est dans un pic de forme.

Il sera à Aubel en février pour peut-être signer déjà sa troisième victoire en 2020.

Côté du 10 km, remarquable performance pour le pistard de Olne Paolo Straet, qui a bouclé la distance en 33 minutes. Pourtant, ce coureur de 21 ans qui s’entraîne à Herve n’est pas un grand fan des joggings dominicaux.

"Je suis plus à l’aise sur du 3 000 ou du 5 000 m. Je cherchais une sortie intéressante et cette course à Visé m’a séduit. C’était une première pour moi et l’on peut dire qu’elle fut réussie ! Nous étions un groupe à la poursuite de Vincent Castermans. Je me demande s’il n’est pas parti un peu trop vite… À mi-course, dans les vergers, nous l’avons repris. À 3 kilomètres de la fin, j’ai saisi ma chance en plaçant une bonne accélération et personne n’a pu me suivre. Je me méfiais d’Arnaud Collard car il est très fort mais il n’a pas réussi à revenir sur moi."