Lorsque les terrasses sont ouvertes, les cacahuètes et petits fromages recouverts de sel de céleri accompagnant la bière partent souvent comme des petits-pains. Et plus on mange, plus on en veut. Au RFC Liège, qui a aussi ouvert la terrasse de son espace VIP au grand public, c’est à peu près pareil… mais pour les abonnements. En quelques jours à peine, plus de 600 abonnés se sont déjà inscrits pour la saison prochaine.

Preuve de leur soutien inconditionnel, les fans n’ont pas hésité une seule seconde à reprendre le précieux sésame pour le prochain parcours de leur petits gars, alors qu’ils n’ont pas pu profiter de celui du dernier championnat. Et, en continuant sur ce rythme, ils seront (...)