Le météo était de la partie et le public a répondu en masse à cette course de qualité.

Le soleil était là et la température agréable. Les coureurs sont venus nombreux (896 classés, sans compter les courses pour enfants) pour cette épreuve familiale dont l'ambiance n'est plus à prouver. Un beau parcours, une organisation sans faille... Bref, de quoi faire plaisir aux pros comme aux amateurs du dimanche.

Le départ

Epinglons, en trail (18 km), la belle victoire de Mikail Demirkazan qui confirme ici son potentiel en constance augmentation. Il a mis plus de 4'30 à son dauphin du jour. La première dame est Valentine Mathy (1'28).

Sur le 10 km, c'est Paolo Straet qui s'est montré le plus véloce en bouclant le trajet en 33'03. Il devance Arnaud Collard et Vincent Castermans, vainqueur en 2017 sur cette même course. Notons toutefois que le parcours a été modifié et rendu plus plat pour cette édition 2020. La première dame est Françoise Muller qui termine en 41'18. Elle termine 39e au général.



