Ce derby entre Hamoir et Waremme ressemble à un combat quasiment fratricide. Nul n’est sans savoir que le coach waremmien, Steve Dessart, possède des liens très particuliers avec les Rats, et réciproquement. Mais ce n’est pas le seul. Melvin Lafalize, le flanc des Condrusiens, est passé par les Wawas le temps d’une saison. L’occasion pour lui de rencontrer Antoine Deflandre avec qui l’ailier aura eu l’occasion de faire les quatre cents coups. Entre rires et anecdotes, les deux comparses ont préfacé un match hyper important pour leurs deux équipes.

Melvin Lafalize, Antoine Deflandre, vous avez été coéquipiers durant une saison à Waremme. Quelle anecdote croustillante avez-vous partagée ?

Melvin Lafalize : "Ça commence fort (rires). Souvent les jeudis soirs, après l’entraînement, on se retrouvait à la buvette où l’on faisait la fête jusque très tard. Nous n’étions pas beaucoup mais c’était la folie. (...)