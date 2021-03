Lors de ses huit saisons à Hamoir, le défenseur Jérôme Lahaque nous avait habitués à la stabilité. L’année dernière, il décidait de rejoindre Stockay, toujours en D2 ACFF. Un club qu’il quitte déjà pour aller à Sprimont. "Il y a eu pas mal de changements à Stockay, à plusieurs niveaux. En plus, le président a hésité à continuer. Si je ne partais pas maintenant, j’aurais probablement dû me trouver un nouveau club l’année prochaine ou la suivante quand le président partirait. On allait tourner en rond", explique le sympathique arrière.