N’ayons pas peur des mots : la démonstration collective des Sang et Marine, dimanche après-midi sur la pelouse détrempée du vieux stade communal de Boom, avait tout d’une impressionnante force tranquille.

À travers ce constat, chaque élément aligné par Drazen Brncic a évidemment apporté sa pierre à l’édifice. Ce sentiment du devoir accompli traversait, sans doute un peu plus encore que d’autres, l’esprit d’un garçon comme Michaël Lallemand retrouvant pour l’occasion un statut de titulaire. Un privilège qui échappait à l’attaquant liégeois depuis plus de trois mois, au lendemain du déplacement à Winkel, précisément, le 31 octobre de l’année passée. Confronté à une forte concurrence dans le secteur offensif et aux choix de Drazen Brncic, le Welkenraedtois se contentait surtout des miettes du festin depuis lors : cent vingt-trois minutes de temps de jeu avant d’en rajouter nonante ce week-end !