Pierre Cornia, le coach des Liégeoises pouvait donc se montrer légitimement satisfait : « Pour un match de reprise c’est très positif même si, comme on pouvait s’y attendre, il y a eu pas mal de déchet et de gros passages à vide. Les filles avaient faim de jouer, on a bien travaillé mais rien ne remplace le rythme de la compétition ».

De rythme, les deux équipes en manquaient visiblement en début de rencontre alors que s’accumulaient les ratés. Bien vites pourtant, les Liégeoises prenaient l’avantage à 13-7 grâce entre autres à Roxanna Schmidt et ne devaient qu’à de nombreux ratés de ne pas mener plus de 18-13 à l’issue du premier quart. Dès qu’elles accéléraient le tempo, les Panthers se détachaient et menaient rapidement 40-24 au repos et 56-33 à l’issue du troisième acte. Attentives en défense, adroites à distance (9/16 à 3 pts), c’est vraiment aux abords de l’anneau qu’elles piétinaient quelque peu avant également de se relâcher une fois l’écart fait.

Courageusement, les visiteuses qui évoluent désormais sans étrangère s’accrochaient et poussaient les Panthers à déjouer. De quoi provoquer un temps mort de Pierre Cornia qui les remettaient sur les rails dans un money-time animé par trois « triples » d’affilée de Manon Descamps

FICHE DU MATCH:

Liège Panthers 74 - Phantoms Boom 53

QT: 18-13, 22-11, 16-9, 18-20



Liège Panthers: Tremblez 0-0, DOPPEE 5-3, Leblon 6-7, Borlée 3-0, SCHMIDT 7-5, DESCAMPS 0-9, HENKET 3-5, Franquin 5-1, Peeters 0-0, Bremer 2-4, MAES 9-0.



Phantoms Boom : Ndiribe 4-0, Daelemans 0-2, VAN BUGGENHOUT 3-3, GOYVAERTS 2-7, Van Eupen 6-6, JORIS 7-4, S.BELL 2-2, Van Hoof 0-0, LAUWERS 0-0, Bah 0-0, E.Bell 0-5