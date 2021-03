"On en deviendrait vite difficile, on gagne de 28 points, pourtant on n’est pas entièrement satisfaits”, remarquait Pierre Cornia avec un petit sourire après le succès de ses filles sur Laarne. Une victoire qui leur permet de rester dans la course aux playoffs, voire à la troisième place.

Pourtant, contrairement à ce que les chiffres pourraient laisser penser, cette rencontre n’a pas été une promenade de santé pour les Panthers même si dire qu’elles se sont fait peur serait sans doute travestir la vérité. Il n’empêche, à coup de trois points venus de nulle part, les Gantoises et surtout la paire Deforche-Bevernage (6/8 au-delà des 6m75 à elles deux) ont fait mieux que (...)