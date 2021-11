Juillet 2017. Shelton Guillaume débarque à Verlaine en provenance de son club français de Montargis.

Avant de trouver sa place sur l’échiquier de Marc Segatto, le flanc virevoltant doit d’abord se trouver une maison en Hesbaye. Chance pour lui, le jeune Charles Laruelle habite à quelques encablures du Stade des Six Bonniers. La maison familiale dispose d’un petit appartement et c’est donc la famille Laruelle qui va héberger le Français. "C’est un des premiers mecs que j’ai rencontré à mon arrivée au club. Je m’entendais vraiment bien avec lui et je suis d’ailleurs très reconnaissant envers sa famille", abonde le flanc soliérois. (...)