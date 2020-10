Le cyclisme féminin se développe de plus en plus. À l’échelon international, mais aussi en Belgique. Il y a un vrai nouvel élan pour ce sport au niveau des filles. Mais ce n’est pas là une nouveauté pour Laura Bragano, qui en est déjà à sa douzième saison. Âgée de 20 ans, elle évolue chez les élites et espoirs.

"J’ai commencé chez les minimes", explique celle qui porte le maillot de la formation Isorex. "En fait, j’ai toujours baigné dans le monde du vélo. Mon tonton roulait et mon grand-père a toujours été sur les courses, s’impliquant notamment au Pesant Club Liégeois."