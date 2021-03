Quatre jours à peine se sont écoulés depuis la folle rencontre de samedi soir à Malines (succès 102-106 après deux prolongations) que déjà les Panthers repartent au combat ce soir à Boom. Pour autant, comment passer sous silence l’incroyable carton (50 points, record de Belgique !!!) réalisé par Laura Henket, l’intérieure liégeoise de 22 ans. "C’est historique et cela va la suivre toute sa vie, on lui en reparlera dans 20 ou 30 ans. Par contre dans l’immédiat, à Boom ce soir, ce sera difficile pour elle", analyse Pierre Cornia, un expert en la matière tant il fut lui-même un sniper d’exception.

Difficile car elle sera attendue par la défense boomoise ? "Non, pour elle, car après un carton pareil tout peut sembler un peu fade si on marque moins, pourtant personne ne plante 50 points par match. On ne s’habitue donc jamais. Quant aux défenses adverses qui la cibleraient particulièrement, je n’y crois pas trop car la beauté de cette performance c’est que Laura n’a pas fait un one woman show du style ‘écartez-vous et laisser moi faire’. Bien au contraire, c’était très collectif. Quand Hind Ben Abdelkader, l’ancienne tenante du record, avait mis ses 49 pts, elle se créait ses propres tirs, rentrait tout et c’était impressionnant. Ici, Laura a simplement pris les options que lui donnaient nos systèmes et sa lecture du jeu. Tout cela à l’intérieur et sans forcer (19/27), c’était fluide et naturel".