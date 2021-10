Un peu plus de six mois jour pour jour après avoir revêtu pour la dernière son maillot rose des Panthers, Laura Henket ne regrette rien de ses choix de vie et de son virage vers le Luxembourg. "Tout va bien pour moi. Au niveau du boulot (kiné) comme de la vie privée, je m’éclate. Au niveau basket, c’est un peu plus compliqué car avec mon nouveau club nous n’avons pas bien démarré la saison (qui est assez concentrée) mais j’ai bon espoir pour la suite"

De quoi nourrir quelques regrets quand elle voit le début de saison de ses ex-coéquipières ? "Non, ca aurait pu si cela n’avait pas marché au boulot mais là c’est nickel. Par contre un brin de nostalgie pour tout ce qu’on a vécu ensemble avec Nat (Natacha Doppée), Jalee (Maes), Charlotte (Borlée), Manon (Descamps) avec qui je suis toujours en contact étroit. Je les suis… de loin et c’est vrai qu’elles ont démarré fort en Europe comme en championnat mais là face à des équipes à portée. C’est déjà un gros progrès en soi car jusqu’ici elles ont évité le moindre faux pas, ce qui était un peu notre spécialité", rigole l’ex-meilleure marqueuse des Panthers. "Maintenant il va falloir confirmer contre les grosses cylindrées. Je les suis quand je peux car aux Grand-Duché, c’est deux matchs par semaine mais j’ai pu avoir congé mercredi pour être présente au match d’EuroCup contre Lyon et Julie (Allemand)."

Et par rapport à cette rencontre au sommet face à Braine ? "De ces matchs-là, par contre je n’ai aucune nostalgie. Braine c’était toujours mission impossible ou presque. Il y a juste une fois où c’est passé près mais finalement on a quand même été battues"

Invaincues toutes les deux après quatre matchs (cinq pour les Castors) les deux équipes ont le vent en poupe. "Les deux équipes sont en confiance après de bonnes sorties en EuroCup et même des succès pour Braine. Je pense qu’avec Brittany Brewer, une grande intérieure, ce sera sans doute moins déséquilibré que par le passé et qu’il y aura match, ce qui au vu de la différence de moyens est déjà un exploit qu’on a tendance à banaliser. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’à force de se frotter aux meilleures les Panthers gagnent en expérience et qu’elles ne doivent plus avoir de complexe. Elles le montrent en EuroCup, elles peuvent le faire en championnat. Moi j’y crois !"