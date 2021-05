Pour Laureen Thellin, la représentante liégeoise et belge du JetSurf, l’année 2021 s’annonce déterminante.

Neuvième du championnat du monde 2019, notre compatriote a de plus grandes ambitions pour 2021. "Je me suis battue bec et ongles depuis deux ans afin de faire reconnaître le JetSurf en Belgique. Afin que mon sport puisse bénéficier de plus de visibilité, je veux des coupes et des podiums cette saison", clame la sportive de 27 ans.

Elle veut aussi ces succès pour une raison privée. "Je viens de perdre ma grand-mère, je veux des résultats pour elle."

Dès la manche en Tchéquie de cette fin de semaine (de vendredi à dimanche) si l’occasion se présente.