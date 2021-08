Tamines - Liège est, sur papier, un match on ne peut plus classique des premiers tours de Coupe de Belgique, entre deux clubs qualifiés d’amateurs qui ne jouent pas dans la même cour. Pour Laurent Gomez, ce match est plus particulier. Le Djobin de 36 ans, désormais coach du RFC Meux, a connu Liège à deux reprises. Lorsqu’il a quitté la Cité ardente pour la dernière fois, c’était pour Tamines, justement.

À quelques heures du coup d’envoi du match du 3e tour de la Croky Cup, il revient sur ces moments et se lance même dans le jeu des pronostics.

Lorsque l’on vous parle de Liège et de Tamines, quels souvenirs reviennent ?

"Ce sont deux clubs où je me suis vraiment bien plu. J’y ai rencontré de chouettes personnes, que ce soit au niveau des joueurs, des staffs ou des dirigeants. Il y avait une certaine ferveur dans les deux, même si Tamines n’est pas comparable à Liège. À Tamines, il y a un esprit de club, avec des supporters, un petit kop… À Liège comme à Tamines, on joue avec le cœur. Lorsque l’on donne tout sur le terrain, on ne peut être qu’apprécié. Il y a vraiment des valeurs similaires."

Vous êtes passé de Liège à Tamines en 2014, c’était particulier ?