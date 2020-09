"Quand je lève la tête je suis surpris, il n’y a personne devant moi.” Mory Keita n’est pas le seul à ne pas comprendre l’organisation des Louviérois en toute fin de match. En récupérant le ballon à 35 mètres de ses cages, l’attaquant visétois rentré en cours de partie ne s’attendait certainement pas à avoir le chemin complètement ouvert vers le goal de Camara. “Je ne me suis pas posé de question”, poursuit le buteur décisif. “J’ai foncé vers le gardien, droit au but, et j’ai marqué.”

Visé repart donc du Tivoli avec trois points gagnés en seconde période. En difficulté face à la percussion et à certaines individualités louviéroises durant les 45 premières minutes, les Oies ont parfaitement réagi dès le retour des vestiaires grâce notamment à l’entrée d’Anisse Brrou. Le jeune Visétois a égalisé pour ses couleurs à l’heure de jeu en étant à la conclusion d’un premier contre rondement mené.

La jeunesse du banc visiteur a clairement apporté le sang frais dont l’équipe avait besoin après une première partie de rencontre en demi-teinte. “Ce n’est pas le cas à chaque match mais ce soir les remplaçants ont fait la différence”, remarquait José Riga, l’entraîneur de Visé. “On a placé des pions plus offensifs sur le terrain pour obtenir au moins un point. Je suis satisfait que les joueurs aient continué à jouer vers l’avant au moment où nous l’avions en poche.”

Début de saison parfait en Coupe et en championnat pour les Visétois avec cette deuxième victoire 2-1 face à La Louvière-Centre en moins d’une semaine. “On a connu de nombreux contretemps avec différentes blessures. Mais comme je l’ai déjà dit, je crois énormément en ce groupe. Il est encore perfectible, c’est une évidence, mais il a de nouveau montré une excellente mentalité ce samedi.”