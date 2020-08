Le but incroyable d'un gardien de D2 ACFF (VIDEO) Liège Matthias Sintzen C'était lors de la rencontre entre Solières et Wanze/Bas-Oha, mercredi.

Des lobs au foot, ce n'est pas rare. Des buts de gardiens sur phases arrêtées, ça arrive. Des buts du milieu de terrain, on en voit quelques-uns sur une saison. Mais un tir lobé des 60 mètres par un gardien qui termine au fond des filets, c'est nettement moins courant.



C'est pourtant ce qui est arrivé ce mercredi en deuxième période de la rencontre amicale opposant Solières à Wanze/Bas-Oha. Le club local s'est imposé 3-1. Le score risque d'être vite oublié mais le but de Maxime Crahay, qui a rejoint Solières cet été, restera à jamais gravé dans sa mémoire et dans celle des personnes présentes.



La caméra du club a filmé ce moment.