Le FCB Sprimont B devrait avoir le noyau le plus jeune de P1.

Pour la saison prochaine, les deux noyaux seront bien scindés, comme ce fut le cas cette année. Mais l'objectif de Sprimont est clair: parvenir à des résultats avec une équipe jeune et locale. "Sur les 24 joueurs, 20 sont issus de la fusion ou sont déjà passés par le club chez les jeunes. Nous voulons jouer la première partie de tableau. Nous avons des ambitions sportives mais surtout de formation. Lorsque l'on veut reconstruire quelque chose, ça prend trois ans. Là, nous y sommes", explique le directeur sportif, Michaël Leruth.





Le noyau sprimontois de P1 aura une moyenne d'âge de... 19 ans et 10 mois! L'équipe, déjà terminée, devrait ainsi en principe être la plus jeune de la série. Mais pas question de lancer ces jeunes seuls au combat. Le fidèle capitaine Pape Mor Fall retrouvera le terrain de Banneux après avoir parcouru celui du Tultay durant deux saisons. "Il fait l'effort de rester au club, souligne Michaël Leruth. Au milieu, Beltrame a aussi accepté de jouer avec la P1. Devant, c'est Choupo qui servira de guide."



Voilà donc à quoi ressemblera le noyau de première provinciale de Sprimont.



Sprimont-Banneux peut se targuer d'avoir une équipe qui évolue en division 3 amateurs et une autre un échelon plus bas. Un grand avantage pour les joueurs et pour le club.