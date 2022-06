Les clubs de Spa, Theux, Jalhay, Lambermont, Heusy et Eupen s’associent pour créer ce challenge, réservé aux Dames 2 et Messieurs 2.

Alors que la saison des tournois estivaux approche à grands pas, les compétiteurs Dames 2 et Messieurs 2 vont pouvoir comparer leur coup droit sur le nouveau Challenge des Fagnes. Pour sa première édition, l’événement rassemble six clubs, pour autant de tournois, entre le 23 juin et le 14 août 2022 : Theux, Jalhay, Eupen, Heusy, Spa et Lambermont, successivement.

"Notre comité en avait eu l’idée fin 2019, puis le Covid nous a obligés à la mettre de côté. Jusqu’en novembre 2021. Deux clubs ont décliné notre proposition, les autres ont rapidement répondu positivement", retrace Stephan Bodson, président du RTC Spa. "Le but est de motiver nos joueurs et ceux des autres clubs à participer à un grand nombre de tournois." (...)