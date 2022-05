Le CHU Walking Tour, une épreuve qui a gagné en convivialité Liège Renaud Croix © D.R.

Il a permis à 650 marcheurs de relier les quatre antennes du Centre Hospitalier Universitaire.



Le CHU, ce n’est pas que le Sart-Tilman. Les Bruyères, le Brull et Esneux font partie de la grande famille. Pour la 3e fois (2019, 2021 et 2022), Jean Schaus (kiné aux Bruyères) et son équipe ont réussi à fédérer soignants et sympathisants pour un périple de 50 km en boucle au départ des Bruyères. "Le but du jeu est de réunir les gens et d’aider des organisations caritatives. (...)