Le 15 mai 2022. Ce jour aurait pu, dû être historique pour notre foot régional. Voir un de nos clubs accéder à la finale du tour final de D2 ACFF était une première, comme sa participation, d’ailleurs. Le voir gagner est un exploit unique qu’il sera compliqué, voire impossible à rééditer.

Dimanche dernier, pourtant, Warnant l’a fait. Au nez à la barbe de Meux d’abord, puis de Rebecq (qui s’était volontairement déforcé, on est bien d’accord). Mais la faute à une cette foutue licence (que les Villersois n’ont pas demandée), Warnant ne montera pas dans l’antichambre de l’élite. Pas grave car Warnant, tout au long de la saison, aura fait rêver tout notre football régional. Retour sur une saison historique à plus d’un titre avec l’architecte de ce succès, Stéphane Jaspart, un coach heureux évidemment.

Stéphane Jaspart, votre groupe et vous réalisez la performance signée dimanche et tout au long de la saison ?

"Dimanche soir, après ce nouveau succès, on a pris la peine de se poser un peu et de s’arrêter. Oui, on réalise. Quand on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte. Mais on sait qu’on a signé un truc de fou avec à peine 3 défaites, 61 points et cette victoire finale. Seul… la RAAL a fait aussi bien. Vous imaginez ?"

À quoi attribuez-vous cette saison historique ?

"J’ai été chiant avec eux, déjà (rires). Mais, au-delà de ça, on a formé un vrai groupe sur et en dehors du terrain. Des liens très forts se sont tissés entre nous. (...)